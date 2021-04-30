Tam kapanma öncesi büyük korona göçü

Türkiye genelinde başlayan 17 günlük tam kapanma öncesi son 3 günde başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerden adeta göç yaşandı. Şehirlerarası seyahat yasağına takılmak istemeyen vatandaşlar, havalimanlarında yoğunluk oluşturdu. İstanbul Havalimanı'na gelen iç hat yolcularının çoğunluğunun çocuklu ailelerden oluştuğu gözlenirken kimi memleketine, kimi de çocukları ile birlikte yazlıklara gitti.Annesi ve 3 kardeşiyle memleketi Muş'a giden Yusuf Ali Demirer, "Kapanma sürecini memlekette geçireceğiz. Babamız Muş'ta bizi bekliyor. Akrabalarımız orada. Orada köy havası olacak. Orada da yasak var ama en azından bahçede oturabileceğiz" dedi. Kızı Begüm ile birlikte memleketi Iğdır'a giden Özge Eroğlu da, "Tekstil sektöründe çalışıyorum. Bu süreç herkesi olduğu gibi bizim sektörü de olumsuz etkiledi.Bu yasak sürecinde memlekete gidiyoruz. Evler bahçeli. Çocuklar en azından toprakla oynayabiliyorlar. Biz de gönül ister ki çalışalım ama yapacak bir şey yok. Evde oturmak zorundayız. Orada da evde olacağız" dedi. Kapanma öncesinde İstanbul dışına çıkmak isteyenler TEM Otoyolu ve otoyola çıkan yollarda araç yoğunluğu oluşturdu.