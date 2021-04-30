Tarihe yakışan meydan eski ihtişamına kavuştu

Büyükşehir Belediyesi'nin; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın destekleri, Anıtlar Kurulu ile kent sakinleriyle yapılan istişareler sonucunda hazırladığı Zağnos Paşa Camisi Meydanı ve Çevre Düzenleme Projesi'nin ilk etabı tamamlanarak hizmete açıldı. 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanan proje kapsamında ilk olarak bölgedeki alt yapı sorunlarını ortadan kaldırdı, sonrasında bağlantı yollarının bakım ve onarımları gerçekleştirildi. Tarihi meydanın çevresindeki taşıt trafiği yavaşlatılarak tarihi dokuya yakışan bir çevre oluşturuldu. Bin 600 metrekarelik mevcut cami avlusunun 3 bin metrekareye çıkarıldığı, bin 636 metrekaresi yeşil alan olmak üzere 6 bin 274 metrekare alanı kapsayan proje kapsamında ayrıca tarihi caminin siluetine gölge düşüren 12 bina kamulaştırılarak yıkıldı, bazı binalar ise tıraşlanarak yükseklikleri düşürüldü. Bu sayede alanda bulunan Zağnos Paşa Cami, Karesi Türbesi, Paşa Hamamı ve bir tescilli yapı bütünleştirilerek tarihi dokuya uygun bir hale getirildi.Meydanın vatandaşların kullanımına açıldığı törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 6 ay önce başladıkları projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak kullanıma açılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Bölgede yapılandan daha fazla iş yapacaklarının müjdesini veren Başkan Yılmaz, kısa bir süre içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın destekleriyle sokak sağlıklaştırma çalışması başlatacaklarını kaydetti. "Gelecek nesillere aktarılacak bir meydanı şehre kazandırmanın gururunu yaşıyoruz" diyen Başkan Yücel Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere projenin hayata geçmesi için fedakârca çalışan mesai arkadaşlarına ve emek veren herkese teşekkür etti.Kazdağları'nın 836 rakımlı Şahinderesi Kanyonu'na yapılan seyir terasında inceleme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Doğal dokuya uygun bir şekilde inşa edilen bu terasla Kazdağlarımızın zenginliğini, güzelliğini en iyi şekilde tanıtacağız" dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kazdağları'nın 836 rakımlı Şahinderesi Kanyonu'na yapılan seyir terasında incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğinde bölgeye kazandırılan seyir terasıyla bölge turizminin güçlendirilmesi ve dört mevsim boyunca turizm faaliyetleriyle geceleme oranının artırılması hedefleniyor.Kenti modern altyapıya kavuşturacak, atık su ve kanalizasyon sorunlarına çözüm getirecek ve suyun kalitesini yükseltecek çalışmaları yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Erdek ve Bandırma'ya 146 milyon TL'lik yatırım yapıyor. Balıkesir'in her noktasında; temiz, planlı ve kimlikli bir kent için çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, deniz kirliliğinin engellenerek su kalitesinin iyileştirilmesi, sağlıklı ve kesintisiz içme suyunun sağlanmasına yönelik içme suyu şebeke hatları ve entegre su projeleri ile önemli adımlar atıyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü; Erdek'e 66 milyon liralık ileri biyolojik arıtma tesisi, Bandırma'ya ise 80 milyon liralık entegre su tesisi inşa ediyor.Balıkesir'i arı ürünleri denildiğinde ilk akla gelen şehir yapmak ve Balıkesir Balını marka haline getirmek için üreticilere her türlü desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 2021 yılının ilk 3 ayında arıcılığa 825 bin liralık destekte bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, arıcılık faaliyetlerine özel önem veriyor. 2 bin 480 ton bal üretimi ile Türkiye'de 7'nci sırada, kovan sayısı olarak ise 170 bin kovan ile 10'uncu sırada yer alan Balıkesir Balını marka haline getirebilmek için arıcılara destekte bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda 2021 yılının ilk 3 ayında; 210 üreticiye 2 bin 100 adet ahşap kovan ve bin 215 arıcıya ise 6 bin 45 teneke arı yemi dağıtarak 825 bin liralık destek sağladı.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, coğrafi işaretle koruma altına alınan tescilli Balıkesir Kuzusunun üretimini yaygınlaştırarak popülasyonunu artırmak amacıyla ilçelere "Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkezi"leri kuruyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvan üretimine destek olmak ve Balıkesir Kuzu Eti üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla Kepsut ve İvrindi ilçelerinde, ilçe belediyeleri ile işbirliği içerisinde "Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkezleri" kurdu. Kalite ve lezzeti nedeniyle ülke genelinde oldukça fazla tüketilen ve talep gören Balıkesir Kuzusunun coğrafi işaret kriterlerine uygun olarak yetiştirilmesini sağlayacak damızlık merkezlerinin öncelikli hedefi ise dar gelirli ve küçük aile işletmelerine destek olacak.