Tarihi bölgede “tam kapanma” sessizliği

Normal zamanlarda günün ilk saatlerinden itibaren ziyaretçi yoğunluğunun yaşadığı Gaziantep Kalesi ve çevresindeki tarihi bölgede, Türkiye geneli uygulanan "tam kapanma" nedeniyle sessiz hakim oldu. KOVİD-19 salgını öncesine kadar sabahın erken saatlerinde itibaren tarihi kale çevresindeki yükselen kebap kokuları ve araç hareketliliği yerini sessizliğe bıraktı.

Öte yandan uygulamadan muaf olmayanların sokağa çıkmasını engellemek için denetimleri arttıran polis ekipleri şehrin farklı bölgelerinde ana caddelerdeki kontrol noktalarının yanı sıra mobil ekiplerle şehri kontrol ediyor. Ekipleri, kenar semtlerde sokak aralarında ve sitelerin bahçelerinde büyük kısmı çocuklardan oluşan ihlalcileri de uyararak evlerine gönderiyor.