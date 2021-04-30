Tarihi yapılar kente kazandırılıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tarihi yapıları restore ederek şehre kazandırıyor. Kentin tarihine tanıklık etmiş yapıları yeniden şehre kazandıran Büyükşehir Belediyesi, 18 tarihi yapıda restorasyonlara devam ederken 6'sı için de proje çalışmalarını tamamladı. Estetik değerleri korunarak, modern hayatın gereksinimleri doğrultusunda titizlikle restore edilen yapıların kullanım şekilleri ise bölgenin ihtiyaçlarına göre belirlenecek. Aralarında 1934 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı (Kocaseyit) ile görüşme gerçekleştirdiği Terzizade Konağı'nın, 1829 yılında Giritli Mehmet Paşa tarafından yapılan Tarihi Saat Kulesi'nin, 1908 yılında yapıldığı düşünülen Şadırvan'ın da bulunduğu 18 tarihi yapı da restorasyon çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi; ayrıca Havran ve Edremit ilçelerinde de sokak sağlıklaştırma projeleri gerçekleştiriyor.