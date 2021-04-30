Tıra arkadan çarptı, şoför mahallinde sıkıştı

Kuzey Marmara Otoyolu üzeri İzmit İlçesi doğu çıkışı Ankara İstikametinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DL 0214 plakalı kamyonet sürücüsü, bir anda kontrolünü kaybederek kendisi ile aynı istikamete gitmekte olan M.E idaresindeki 42 RF 192 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü şoför mahallinde sıkışırken, Tır sürücüsü ve çevredeki diğer sürücüler hemen 112 Acil Yardım hattına ihbarda bulundu. Yapılan ihbar sonrası kısa sürede olay yerine Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri şoför mahallinde sıkışan kamyonet sürücüsünü yaklaşık yarım saatlik müdahale ile kurtararak 112 acil sağlık ekiplerine teslim etti.

Sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.