Tokat’ta ilk temalı peyzaj

Tokat Belediyesi'nin peyzaj çalışmalarından bahseden Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 'Temiz Şehir Tokat', 'Yeşil Tokat', 'Doğayla Barışık Tokat' gibi sloganların kendileri için önemli motto cümleler olduğunu belirterek uygulama noktasında bu sloganları görmek istediklerini ve bu anlamda fidan dikme konusuna önem verdiklerini anlattı.

TEMALI PEYZAJ DİKKAT ÇEKİYOR

Bu yıl Temalı Peyzaj çalışmasına başladıklarını söyleyen Eroğlu, "Farklı temalı peyzajlar yapalım istedik. Son 1 haftadır şehrimizin farklı noktalarında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalar yapıyor. Bunlardan biri kısa sürede koyacağımız orkestra peyzajı.3 tane insan figürlü bir peyzajdan oluşan yeşil çim adamlar var. Biri, saksafon, biri piyano, diğeri ise gitar çalıyor. Bunları şehrin çok güzel bir noktasına koyacağız. Hem yemyeşil bitkilerden oluşan insan figürleri hem de doğayla barışık bir tema olacak." diye konuştu.