Topuklu giyiyor diye genç kıza dehşeti yaşattı! Tekmeler attı küfürler savurdu

Atış; "O gün evde misafirim vardı arkadaşım ile dışarı çıkacaktık. İkimizde hazırlandık. Ayağımda topuklu ayakkabı vardı. Evin içinde sağa sola gittim. Daha önceden de aramızda ses yüzünden tartışma olan alt komşum kapıma geldi. Önce kapıyı tekmeledi. Sonra bana 'seni geberteceğim, paramparça yapacağım' gibi laflar etti. Küfürler savurdu. Şikayetçi oldum.