Tüm ekipleri harekete geçiren olay! Saniyeler kalmıştı ki bu sözlerle seslendi...

Gelen bomba uzmanı valizi fünye ile patlatarak imha edeceği sırada bölgeye yakın bir yerde market işleten Sefer Yıldırım gelerek, "Durun patlatmayın o bizim. Hepinizden özür diliyorum. Dün yaşlı annemin evinde kız kardeşlerim temizlik yaptı. Çöp bidonu olamadığı için eski halıfleks, karton ne varsa hepsini ateşe verip yakacaktık. Bugün de attıklarımızdan valiz bomba sanılmış. Ekiplerin hepsi burada. Çok özür diliyorum. Gerçekten mahcup olduk" dedi.