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Giriş Tarihi: 30.4.2021 19:21 Son Güncelleme: 30.4.2021 19:22

Uman çavuşu eden 12 kişi yakalandı

İHA
Uman çavuşu darp eden 12 kişi yakalandı

'ın Muratlı ilçesinde uzman çavuşu döverek gasp ettikleri iddia edilen şüpheliler yakalandı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Muratlı-Müsellim karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; kimliği belirsiz kişilerce darp ve gasp edilen Jandarma Uzman Çavuş C.A., kafa travması geçirdi.

KAFA TRAVMASI İLE BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Darp sonrası kendi imkânları ile hastaneye giden C.A. Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ndeki ilk müdahalesinin ardından kafa travması şüphesiyle Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde tedavisi yapılan uzman çavuş taburcu oldu. Jandarmayı yaralayan ve gasp ettiği öne sürülen şüpheliler ise tek tek yakalandı. Jandarma Karakolu'nda işlemleri tamamlanan H.K., M.G., C.U., İ.A., İ.K., S.I., B.K., B.T., S.Ç., İ.K., P.K. ve U.K., bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Muratlı Adliyesi'ne sevk edildi. Yağmalandığı ileri sürülen uzman çavuşa ait tabanca ele geçirilirken, telefonu ise parçalanmış halde bulundu.

SORGULARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan, uzman çavuşu döverek silahını ve telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 12 şüphelinin sorgusu sürüyor. Adliye çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Uman çavuşu darp eden 12 kişi yakalandı
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