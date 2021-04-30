Uman çavuşu darp eden 12 kişi yakalandı

Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Muratlı-Müsellim karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; kimliği belirsiz kişilerce darp ve gasp edilen Jandarma Uzman Çavuş C.A., kafa travması geçirdi.

KAFA TRAVMASI İLE BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Darp sonrası kendi imkânları ile hastaneye giden C.A. Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ndeki ilk müdahalesinin ardından kafa travması şüphesiyle Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde tedavisi yapılan uzman çavuş taburcu oldu. Jandarmayı yaralayan ve gasp ettiği öne sürülen şüpheliler ise tek tek yakalandı. Jandarma Karakolu'nda işlemleri tamamlanan H.K., M.G., C.U., İ.A., İ.K., S.I., B.K., B.T., S.Ç., İ.K., P.K. ve U.K., bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Muratlı Adliyesi'ne sevk edildi. Yağmalandığı ileri sürülen uzman çavuşa ait tabanca ele geçirilirken, telefonu ise parçalanmış halde bulundu.