Vali Yavuz uyardı: "Tatil değil, kapanma"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, tam kapanmanın ilk saatlerinde yapmış olduğu değerlendirmeler sonucunda sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak vatandaşlarım kapanmayı ciddiye almasını istedi. Yavuz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tam kapanma kararını tatil gibi değerlendirmek, salgın tehdidinin yeterince ciddiye alınmadığını gösteriyor. Lütfen sosyal hareketliliği azaltalım. Evimizde kalmaya özen gösterelim. Bayramdan sonra salgını yenmiş olarak hayatımıza devam edelim. Lütfen kurallara uyalım!"