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Giriş Tarihi: 30.4.2021 11:13

Vali Yavuz uyardı: "Tatil değil, kapanma"

ABBAS ÇAKAR
Vali Yavuz uyardı: Tatil değil, kapanma

Valisi , kapanmasın ilk saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları uyararak kapanmanın  tatil gibi algılanmaması ve ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, tam kapanmanın ilk saatlerinde yapmış olduğu değerlendirmeler sonucunda sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak vatandaşlarım kapanmayı ciddiye almasını istedi. Yavuz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tam kapanma kararını tatil gibi değerlendirmek, salgın tehdidinin yeterince ciddiye alınmadığını gösteriyor. Lütfen sosyal hareketliliği azaltalım. Evimizde kalmaya özen gösterelim. Bayramdan sonra salgını yenmiş olarak hayatımıza devam edelim. Lütfen kurallara uyalım!"

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Vali Yavuz uyardı: "Tatil değil, kapanma"
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