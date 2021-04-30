Yazgül Soro’yu hunharca katleden babalarının uyguladığı şiddeti kızları anlattı





'YARDIM ÇIĞLIKLARIMIZI TÜM MAHALLE DUYARDI'



Cinayet günü annesine bir şey olduğunu hissettiğini belirten Soro, "Kız kardeşim arayıp, anneme ulaşamadığını söyledi. Ben de 'Koşun annemi kurtarın' dedim. Annemin evde olduğunu ve başına bir şey geldiğini hissettim. Gece olmasın diye dua ederdik. Hep şiddet vardı. Yardım çığlıklarımızı tüm mahalle duyuyordu. Birçok kez hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştık. İki kez şiddetten kaçıp, başka bir eve gittik. Ancak her defasında bizi buldu ve geri getirdi. Annem, her anne gibi çocuklarını bırakamadı" ifadelerini kullandı.





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