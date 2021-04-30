‘Yurttaşlık bilinciyle hareket etti’

Konya'da geçtiğimiz yıl 5 Şubat'ta Piri Reis parkında sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfürler eden ve kameriyeyi yumruklayan Özgür Duran'ı, müdahale etmek isterken yaşanan boğuşma sırasında bıçaklayarak ölümüne sebep olan Kadir Şeker (21) Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Şeker'in cezası olayın haksız tahrik altında gerçekleşmesi nedeniyle 15 yıla, iyi hal hükümleri de uygulanarak 12.5 yıla düşürüldü. Her iki tarafın itirazı üzerine dosya İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. İstinaf Mahkemesi her iki tarafın istinaf gerekçelerini esastan reddederek yerel mahkemenin verdiği cezayı onadı. Kadir Şeker'in avukatları dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Avukatlar Mustafa Aladağ, Hasan Hüseyin Uyar ve Seyhan Candan tarafından yazılan dilekçede, Kadir Şeker'in yurttaşlık bilinci ile bir kadın daha ölmesin diye yardıma gittiği vurgulandı. Dilekçede Kadir Şeker'in tahliye edilmesinin gerektiği belirtildi.