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Giriş Tarihi: 1.5.2021 13:28

3 dilde “Önce sabır, sonra bayram” anonsu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
3 dilde “Önce sabır, sonra bayram” anonsu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları tam kapanmada kurallara uyması konusunda Türkçe, Kürtçe, Zazaca hazırladığı anonslarla uyarıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla vatandaşları kurallara uyma konusunda bilgilendirmeye devam ediyor.

"ÖNCE SABIR, SONRA BAYRAM"

Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, 3 dilde hazırlanan, "Bugüne kadar yapılan fedakarlıkların karşılıksız kalmaması için Ramazan Bayramı sonuna kadar uygulanacak olan tam kapanma kurallarına hep birlikte uymalıyız. Lütfen belirlenmiş olan zorunlu durumlar haricinde dışarıya çıkmayalım. Önce sabır, sonra bayram. Hayırlı ramazanlar." anonsunu yapıyor. Ekipler, araçlarıyla kentin her noktasında yaptığı uyarı anonslarını, kısıtlama bitene kadar devam ettirecek.

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3 dilde “Önce sabır, sonra bayram” anonsu
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