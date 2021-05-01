70 lokanta iftar yemeği hazırlıyor

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi, "Merkezefendi El Ele" iyilik hareketi ile bu yıl da esnafa can suyu olmaya devam ediyor. Pandeminin zorlu şartlarında iyilik hareketine katılan Merkezefendi sınırları içerisindeki 70 lokanta, hayırseverlerin destekleri ile ihtiyaç sahiplerine sıcak iftar yemeği ulaştırıyor. 8 yıldır esnaflık yapan Tennur Çıldır, "Pandemiden dolayı işlerimiz durdu şu anda. Bazı esnaf dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı, biz kapatmadık ama işlerimiz çok düştü. Geçen yıl bu projeye hayırsever olarak başvurmuştuk, destek vermiştik. Bu yıl da işletme sahibi olarak başvurduk, o da bize çıktı. Şu anda gerçekten de ihtiyaç sahiplerine yemeklerini ulaştırabiliyoruz. Saat 18.00, 18.30 gibi paketliyorum. 19.00, 19.30 gibi de dağıtıma çıkıyoruz. Gerçekten yemekler ihtiyaç sahiplerine gidiyor" dedi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "70 esnafımız, ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine yemeklerini ulaştırıyor. Bu sayede hayırseverlerimizin destekleri ile hem esnafımız kazanıyor hem de ihtiyaç sahiplerine yardımcı olunuyor" diye konuştu. İHA