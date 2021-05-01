Son dakika: Konya'da dehşet! Hamile eşini öldürdü kızını alıp kaçtı!

Son dakika haberleri... Konya Merkez Karatay ilçesi Şems Tebrizi Mahallesinde gece meydana gelen olayda, uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen Ramazan Menek, 5 yıllık eşi Tuba Menek ile iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında cinnet getiren Menek, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesip, göğsünden yaraladı. Ramazan Menek daha sonra 2 yaşındaki kızları Gülay'ı da yanına alarak olay yerinden kaçtı. Tuba Menek olay yerinde hayatını kaybetti.
ÖLDÜRÜLEN TUBA 8 AYLIK HAMİLEYMİŞ
Öte yandan vahşi cinayetin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Eşi tarafından öldürülen Tuba Menek'in 8 aylık hamile olduğu belirtildi. Katil zanlısının geçtiğimiz 1 Ocak tarihinde yine kıskançlık nedeni ile tartıştığı eşini bacak ve kalça kısmından bıçakla yaraladığı, gözaltına alınıp 'kasten yaralama' suçundan tutuklandığı öğrenildi. Bu olay üzerine ise Tuba Menek'in eşi hakkında 2 ay koruma tedbiri aldırdığı da tespit edildi.
MAHKEMEDE EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞ
Katil zanlısı Ramazan Menek hakkında 'kasten yaralama' suçundan Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Tuba Menek'in iki duruşmada da, 'Bana ve çocuklarıma bakacak kimse yok. Hamileyim ve doğumuma az kaldı. Eşimi serbest bırakın. Ben onu affettim' dediği öğrenildi. Bunu üzerine Ramazan Menek'in 28 Nisan günü de görülen duruşmanın ardından tahliye edildiği belirtildi. Tuba Menek'in boynunda da severek evlendiği katil zanlısı eşinin isminin yazılı olduğu dövme olduğu kaydedildi.
EŞİ KAPIYI AÇMAYINCA DEMİRLERDEN TIRMANMIŞ
Gece saatlerinde eşinin kapısına dayanan Ramazan Menek, eşinin kapıyı açmaması üzerine küfürler ederek alt kattaki evin cam korkuluklarından tırmanıp, eşinin ve çocuğunun kaldığı 1. kattaki evin balkonuna çıktığı, evde yaşanan kovalamaca da eşinin banyoda yakalayıp bıçaklamaya başladığı belirlendi. Katil zanlısının emniyette kasten yaralama, gasp, kullanmak için uyuşturucu bulundurmak, taksirle yaralama, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, oto hırsızlığı gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.