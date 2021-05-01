Son dakika: Konya'da dehşet! Hamile eşini öldürdü kızını alıp kaçtı!

ÖLDÜRÜLEN TUBA 8 AYLIK HAMİLEYMİŞ

Öte yandan vahşi cinayetin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Eşi tarafından öldürülen Tuba Menek'in 8 aylık hamile olduğu belirtildi. Katil zanlısının geçtiğimiz 1 Ocak tarihinde yine kıskançlık nedeni ile tartıştığı eşini bacak ve kalça kısmından bıçakla yaraladığı, gözaltına alınıp 'kasten yaralama' suçundan tutuklandığı öğrenildi. Bu olay üzerine ise Tuba Menek'in eşi hakkında 2 ay koruma tedbiri aldırdığı da tespit edildi.

MAHKEMEDE EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞ

Katil zanlısı Ramazan Menek hakkında 'kasten yaralama' suçundan Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Tuba Menek'in iki duruşmada da, 'Bana ve çocuklarıma bakacak kimse yok. Hamileyim ve doğumuma az kaldı. Eşimi serbest bırakın. Ben onu affettim' dediği öğrenildi. Bunu üzerine Ramazan Menek'in 28 Nisan günü de görülen duruşmanın ardından tahliye edildiği belirtildi. Tuba Menek'in boynunda da severek evlendiği katil zanlısı eşinin isminin yazılı olduğu dövme olduğu kaydedildi.