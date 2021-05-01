900 çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi

Erzurum'da Yeni Dünya Vakfı Ramazen Bayramı öncesi çocukların yüzünü güldürdü. Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şube Başkanı Ayhan Akbulut ve vakfın yönetim kurulu üyeleri bayram öncesinde hazırladıkları çocuk kıyafetlerini Narman İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar'a teslim etti. Akbulut, "Bu yardım çalışmamızla 900 çocuğun yüzünün tebessüm etmesini sağlarsak ne mutlu bize. Hediye kıyafetlerimizi yepyeni, ilk defa Narman'ın çocukları açmış olacak. Ramazan boyunca yardım ve desteklerimiz sürecek" diye konuştu. İHA