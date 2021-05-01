Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 900 çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi
Giriş Tarihi: 1.5.2021

900 çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi

900 çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi
Erzurum'da Yeni Dünya Vakfı Ramazen Bayramı öncesi çocukların yüzünü güldürdü. Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şube Başkanı Ayhan Akbulut ve vakfın yönetim kurulu üyeleri bayram öncesinde hazırladıkları çocuk kıyafetlerini Narman İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar'a teslim etti. Akbulut, "Bu yardım çalışmamızla 900 çocuğun yüzünün tebessüm etmesini sağlarsak ne mutlu bize. Hediye kıyafetlerimizi yepyeni, ilk defa Narman'ın çocukları açmış olacak. Ramazan boyunca yardım ve desteklerimiz sürecek" diye konuştu. İHA
ARKADAŞINA GÖNDER
900 çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA