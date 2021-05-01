AK Gençler 140 bin iftariyelik dağıttı

AK Parti Kocaeli İl ve İlçe Gençlik Kolları, Ramazan ayının başlaması ile birlikte, oldukça güzel bir etkinliğe imza attı. Gençler, çeşitli nedenlerden dolayı iftar saatinde yollarda olan vatandaşlara, iftarlarını açmaları için özenle hazırladıkları iftariyelikleri dağıttı. Ramazan'ın ilk gününden tam kapanmanın olduğu son güne kadar 12 ilçede yapılan "İftara 5 kala" programı kapsamında 140 bin iftariyelik dağıtıldığı öğrenildi.

GÖNÜLLÜ KATILIM

Konu ile ilgili açıklamada bulunan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir, "Mübarek Ramazan-ı Şerif'in başladığı ilk günden itibaren, iftar saatinde Kocaeli genelinde araç trafiğinin yoğun olduğu caddelerde ve sokaklarda vatandaşlarımıza ilçelerimizde günlük olarak hazırladığımız içerisinde su, hurma ve kek veya çubuk kraker olan mütevazi iftariyeliklerimizi ikram ettik. Kısıtlamaların olduğu günler hariç tüm genç kardeşlerim bu etkinliğimize gönüllü olarak katılım sağladı. Her ramazanda olduğu gibi yollarda olanların gözleri bizi arıyor. Öyle ki tam kapanma dönemine kadar Kocaeli genelinde iftara 5 Kala programlarımızda gönül gönüle olduğumuz vatandaşlarımıza yaklaşık 140 bin iftariyelik ikram edildi. İftar saati Gençlik Kolları iki çift gözün gördüğü her yerdeydi diyebiliriz. Allah tutulan oruçları kabul etsin. Rabbim tüm milletimizi sağlıklı bir şekilde bayrama ulaştırsın" dedi.