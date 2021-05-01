Antalya'da denetimler arttı

Tam kapanmada polis işi sıkı tutuyor. 17 günlük kapanmanın ikinci gününde Antalya'da polis kentte kuş uçurtmadı. Sabahın erken saatinden itibaren tüm kavşakları tuttu. Konyaaltı sahil Bandına giriş ve çıkışları gün boyu denetledi. Anaçların ve motosikletlerin gidemediği yerde bagili polisler plaöda devriye attı. Maske takmayan turistleri uyardı. Kısıtlamadan muaf olan turistler ise denizin ve güneşinin keyfini çıkardı.

DENETİMLERİ GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜLER

Kısıtlama süresini Akdeniz'de geçirmek isteyen İstanbul, Bursa, Ankara ve Konya'dan Antalya'ya akın edenler polisin sıkı denetimi görünce şaşkınlıklarını söylediler.

Tatil amacıyla Antalya'ya akın eden vatandaşlar, "Bu kadarını beklemiyorduk. 750 kilometre yoldan geldik. En azından plajda güneşlenmeyi hayal ediyorduk" diyerek yaşadıkları hayam kırıklıklarını dile getirdiler.