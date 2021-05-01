‘Babam, annemin mutlu olmasını kabul edemiyordu’

İzmir'ın Buca ilçesinde, geçen yıl 7 Aralık'ta, eşi Bülent Soro'nun (59) bıçaklayıp öldürdükten sonra cesedini halıya sararak sakladığı Yazgül Soro'nun (58) kızları Nazlı Kartop ve Eda Soro, babalarının annelerine uyguladığı şiddeti anlattı. Nazlı Kartop: "Annem çok fedakar, gülmeyi seven, hayat dolu bir kadındı. Ancak 42 yıllık evliliği boyunca hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kalmış. Tüm bunlara rağmen ayakları üzerinde durabilen 5'i kız, 6 çocuk yetiştirmiş. 3 ay önce evini yenilemişti ve mutluydu. Ancak babam, annemin mutlu olmasına tahammül edemiyordu. Karakter olarak güçlü biri olmadığı için hayatı boyunca annemi yermeye çalıştı. Bunu başaramayınca da annemizi acımasızca, haince katletti. Şiddet hep vardı. Geçmiş yıllarda annemi bıçaklamıştı." Eda Soro: "41 yaşındayım ve kendimi bildim bileli aile içi şiddet vardı. Büyük çocuk ben olduğum için de genellikle günah keçisi olurdum. Tüm kadın katillerinin kullandığı ortak bir dil var. Genellikle aldatıldıklarını iddia ediyorlar. Annemi de böyle suçlamıştı ve suçlamaları asılsız çıktı. İnsanlar sadece öleni görüyorlar, arkasındakini görmüyorlar. Bizler hepimiz yaşayan ölüler olduk. Şiddet hep vardı. Birçok kez hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştık. İki kez şiddetten kaçıp, başka bir eve gittik. Ancak her defasında bizi buldu ve geri getirdi.