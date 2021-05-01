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Giriş Tarihi: 1.5.2021 14:05

Başkan Demir’den 1 Mayıs mesajı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Başkan Demir’den 1 Mayıs mesajı

Belediye Başkanı Faruk Demir 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Bayramı" dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Bayramı" dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü; barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Ülkemizde ve hatta tüm dünyada yaşayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin Alın teri döken İşçinin ve emekçinin sıkıntısız bir şekilde, huzurla çalışması, haklarının alın terleri kurumadan verilmesi çok önemlidir. İşveren olarak bizler her zaman işçinin ve emekçinin yanında olduk ve olmayada devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle işçi ve emekçi kardeşlerimizin bayramı olan 1 Mayıs'ın barış, dostluk, kardeşlik ve dayanışmanın simgesi olarak kutlanmasını diliyor, çalışanlarımızın 1 Mayıs "Emek ve Dayanışma Bayramı" İşçi Bayramını kutluyorum."

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Başkan Demir’den 1 Mayıs mesajı
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