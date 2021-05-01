Başkan Gültak "Akdeniz'i sporun merkezi yapacağız"

Kapsamlı yenileme ve tadilat çalışmaları başlayan Yılmaz Güney Gençlik ve Eğitim Merkezi'ni inceleyen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Her yönüyle şık bir tesis ortaya çıkarmak amacıyla yenileme çalışmalarına başladığımız Yılmaz Güney Parkı'nda incelemelerde bulunduk. Geçmişte atıl bırakılan parkımızı, modern bir spor merkezinin yanı sıra, çocuklarımız için bir eğitim merkezine de dönüştürüyoruz. Tesisimizdeki yenileme bittikten sonra çocuklarımızın yüzme öğrenebileceği yarı olimpik bir havuz, keyifli zamanlar geçirebilecekleri kafe, spor alanları ve etüt merkezi yer alacak. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Gültak, "Çay ve Karacailyas mahallelerimizde bulunan spor tesislerinde de kapsamlı yenileme ve tadilat çalışması başlattık. Akdeniz'i sporun merkezi yapmak, spor tesislerimizin sayısını arttırarak, her kesimden daha fazla insanımızı sporla buluşturmak için tüm imkânlarımızı kullanıyoruz" diye konuştu.

Başkan Mustafa Gültak'ın Yılmaz Güney Parkı, Çay ve Karacialyas spor tesislerini inceleme çalışmalarına, AK Parti Akdeniz İlçe Başkanı Emin Genç, Başkan Yardımcısı Mustafa Arslan, Akdeniz Belediye Meclis üyesi Aydın Eğin, birim müdürleri ve muhtarlar katıldı.