Bayramlıklar liselilerden

Bursa'da Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan 8 kişilik sosyal yardımlaşma ekibi, yardım yapılmak üzere liseden 96 öğrenciyi tespit etti. Civardaki Hocaalizade, İbrahimpaşa ve Alipaşa mahallelerinin muhtarlarıyla da görüşen ekip, çevrede küçük çocuğu olan ihtiyaç sahibi aileleri de belirledi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Grafik ve Fotoğrafçılık, Moda Tasarımı Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi, Yiyecek İçecek Hizmetleri alanlarındaki gönüllü öğrenci ve öğretmenler, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneğinin de (BEKSİAD) desteğiyle çocuklar için bayramlık giysi, el yapımı oyuncaklar hazırladı. Dağıtım için okulun konferans salonunda oluşturulan alana gelen aileler, beğendikleri giysileri beden ve ölçülerine bakarak aldı. Ayrıca, oyuncak, boyama kitabı ve boyaların bulunduğu hediye paketleri ile okulun mutfak atölyelerinde hazırlanan yiyecekler ve gıda paketleri verildi.Okul müdürü Türkan Caner, "Meslek Liseleri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi" kapsamında çocukların, ailelerin yüzlerini güldürmek istediklerini ve paketler hazırladıklarını söyledi. Moda Tasarım Teknolojisi Alan Şefi Ayşe Akdeniz, ebeveynlerin, çocuklarıyla bir mağazaya gider gibi geldiğini ve kaliteli, paketlenmiş kıyafetleri seçtiğini anlattı. Ürettikleri bez maskelerden de hediye ettiklerini bildiren Akdeniz, "Bu projede yer almaktan dolayı inanılmaz heyecanlandım. Çocuklar geldiği zaman çok mutlu olduk. Bir aileyi, bir çocuğu güldürebilmek en güzel şey" dedi. AA