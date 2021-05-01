Bir günde 394 vefat

Türkiye'de dün test yapılan 265 bin 287 kişiden 31 bin 891'ine Kovid-19 tanısı konulurken, 394 kişi hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı 40 bin 131, ağır hasta sayısı ise 3 bin 534 oldu. 68 bin 183 kişinin daha tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 323 bin 897'ye yükseldi. Haftalık verilere göre, hastalarda zatürre oranı yüzde 2.4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.6, ventilatör doluluk oranı da yüzde 35.2 olarak kayda geçti. ANKARA