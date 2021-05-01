Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bir mesajla polis harekete geçti! Genç kızın yüzü güldü
Giriş Tarihi: 1.5.2021 10:51 Son Güncelleme: 1.5.2021 10:51

Bir mesajla polis harekete geçti! Genç kızın yüzü güldü

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Bir mesajla polis harekete geçti! Genç kızın yüzü güldü

’da anne ve babası tarafından terk edilip babaannesi tarafından bakılan Senanur Solmaz 18’inci yaşına “Doğum günümü kutlar mısınız” mesajını attığı polislerle birlikte girdi.

Anne ve babası ayrıldıktan sonra babaannesi Fatma Solmaz tarafından bakılan Senanur Solmaz, yaklaşan doğum gününde yanında kimse olamayacağını ve yeni yaşını kutlayamamanın üzüntüsünü yaşamaya başladı. Bu duruma üzülen Senanur, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne "Tam kapanma nedeniyle sokağa çıkamıyoruz benim doğum günüm bana yaş pasta alıp doğum günümü kutlar mısınız?" diye SMS attı.

Genç kızın isteği Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'ye iletildi. Müdür İnci de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine Senanur'un isteğini yerine getirilmesi talimatını verdi. Ekipler pasta alıp genç kızın evine gitti. Kapıda polis cep telefonundan "iyi ki doğdun Senanur" şarkısını da açıp zile bastı. Kapıyı açan Solmaz karşısında sürpriz yapan polisleri görünce şaşırdı.

Polislere teşekkür eden Senanur Solmaz, "Benim için büyük sürpriz oldu. Onları kapıda görünce ne yapacağımı şaşırdım. Çok mutlu oldum" dedikten sonra mumları üfleyerek yeni yaşına girmenin sevincini yaşadı. Polisler Senanur'a çeşitli hediyeler verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bir mesajla polis harekete geçti! Genç kızın yüzü güldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA