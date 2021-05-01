Bir mesajla polis harekete geçti! Genç kızın yüzü güldü

Anne ve babası ayrıldıktan sonra babaannesi Fatma Solmaz tarafından bakılan Senanur Solmaz, yaklaşan doğum gününde yanında kimse olamayacağını ve yeni yaşını kutlayamamanın üzüntüsünü yaşamaya başladı. Bu duruma üzülen Senanur, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne "Tam kapanma nedeniyle sokağa çıkamıyoruz benim doğum günüm bana yaş pasta alıp doğum günümü kutlar mısınız?" diye SMS attı.

Genç kızın isteği Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'ye iletildi. Müdür İnci de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine Senanur'un isteğini yerine getirilmesi talimatını verdi. Ekipler pasta alıp genç kızın evine gitti. Kapıda polis cep telefonundan "iyi ki doğdun Senanur" şarkısını da açıp zile bastı. Kapıyı açan Solmaz karşısında sürpriz yapan polisleri görünce şaşırdı.

Polislere teşekkür eden Senanur Solmaz, "Benim için büyük sürpriz oldu. Onları kapıda görünce ne yapacağımı şaşırdım. Çok mutlu oldum" dedikten sonra mumları üfleyerek yeni yaşına girmenin sevincini yaşadı. Polisler Senanur'a çeşitli hediyeler verdi.