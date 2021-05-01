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Giriş Tarihi: 2.5.2021 03:26 Son Güncelleme: 2.5.2021 03:33

Ders anlatırken beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti

AA
Ders anlatırken beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti

’da internet üzerinden öğrencilerine ders anlattığı esnada beyin kanaması geçiren genç öğretmen Esra Karaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşama veda etti. Karaman'ın ani vefatı ilçede üzüntüye neden oldu

Bodrum'da özel bir Koleji'nde sınıf öğretmenliği yapan 29 yaşındaki Esra Karaman, 2 gün önce uzaktan eğitim sistemi ile sabah ilk derste öğrencileri ile buluştu. İkinci derste kendisini iyi hissetmeyen Karaman, hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi alınan Esra öğretmen, durumunun daha da ciddileşmesi üzerine Denizli'ye Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine sevk edildi. İki günden bu yana yoğun bakımda tedavi gören Esra öğretmen, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşama veda etti. Esra Karaman'ın ani vefatı büyük üzüntüye neden oldu. Mert Karaman ile evli olan 1992 doğumlu Esra Karaman, Çine'de toprağa verileceği öğrenildi.

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Ders anlatırken beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti
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