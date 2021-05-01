Dur ihtarına uymamışlardı, silah ve uyuşturucu çıktı

Körfez İlçesinde Motosikletli Yunus Timleri tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında, şüphe üzerine durdurulmak istenen lüks bir araç, polisin yapmış olduğu dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kısa süreli kovalamaca sonucu önü kesilerek durdurulan araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca,2 şarjör ve 7 fişek ile birlikte bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca aracı kullanılan M.S.I 'nın ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücüye trafik yönünden cezai işlem uygulanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.