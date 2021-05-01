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Giriş Tarihi: 1.5.2021 09:54

Dur ihtarına uymamışlardı, silah ve uyuşturucu çıktı

ABBAS ÇAKAR
Dur ihtarına uymamışlardı, silah ve uyuşturucu çıktı

Körfez ilçesinde, Motosikletli Yunus Timlerinin şüphelenerek durdurmak istediği, ancak dur ihtarına uymayarak kaçan ve kısa süreli kovalamaca ile yakalanan araçtan, silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Körfez İlçesinde Motosikletli Yunus Timleri tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında, şüphe üzerine durdurulmak istenen lüks bir araç, polisin yapmış olduğu dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kısa süreli kovalamaca sonucu önü kesilerek durdurulan araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca,2 şarjör ve 7 fişek ile birlikte bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca aracı kullanılan M.S.I 'nın ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücüye trafik yönünden cezai işlem uygulanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Dur ihtarına uymamışlardı, silah ve uyuşturucu çıktı
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