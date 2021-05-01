Esenyurt'ta veterineri darbeden şüpheliler adliyeye sevk edildi

Etraftaki kalabalığa aldırış etmeden sürücüyü darp eden saldırganlar, daha sonra araçlarına binerek uzaklaştı. Olayın ardından polis ekipleri Erdabak'ı darp eden iki kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Deniz Gülmez ve Ahmetcan Gülersöyler bugün adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavi altında olan veteriner Arda Erdabak'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



