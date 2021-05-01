Evlat nöbetindeki anne Fatma Akkuş: “Hainler sizi kullanıyorlar, kaçın dönün ve teslim olun”





"ÇOCUKLARIMIZI ALMADAN EYLEMİMİZİ SONLANDIRMIYORUZ"

Eylemlerinde kararlı olduklarını ve bu yüzden kaldıkları otelde de devam ettiklerini aktaran anne Akkuş, "Bir buçuk yılı geride bıraktık ve HDP kapısında oturuyoruz. Hastalık demeden, kış demeden, yaz demeden ve soğuk demeden oturuyoruz. Ama HDP'liler kendi gözlerini kör etmiş, kulaklarını sağır etmişler bizleri de görmemezlikten geliyorlar. Korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecinden dolayı HDP'nin önüne 17 gün boyunca gidemeyeceğiz fakat eylemimizi evlerimizde ve kaldığımız otelde devam ediyoruz. Bizler çocuklarımızı almadan eylemimizi sonlandırmıyoruz. Çocuklarımızı da inşallah alacağız" diye konuştu.