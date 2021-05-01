Firari yavru ayı maceradan maceraya koştu

Ormanlı alanda yolunu kaybederek Kartepe!de yerleşim merkezilerine yakın bir noktaya gelen yavru ayrı, bölgede yaşayan Muharrem Bucan ve Süleyman Atmaca'nın dikkatini çekti.

Yavru ayıyı annesinin alıp almayacağını görmek için 1 gün boyunca izleyen vatandaşlar, anne gelmeyince yavru ayının başına bir şey gelmemesi için yanlarını aldı. Ev ortamında bir çocuk gibi oyuncaklar ile oynayan, daha sonra kendisini bulanlar ile kayığa binen ve sempatik halleri ile birçok fotoğrafı da çekilen yavru ayı zaman zaman da evcil olmadığı için vahişleşti.

2 buçuk aylık olduğu tahmin edilen ayı ile unutulmaz vakit geçiren Bucan ve atmaca, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Doğal Yaşam Parkı olan Ormanya yetkililerine durumu bildirdi. Ormanya'da yapılan hazırlık sonrası yavru ayı yetkililere teslim edildi. Yavru ayının kendisine bakabilecek seviyeye geldikten sonra doğaya salınması bekleniyor.