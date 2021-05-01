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Giriş Tarihi: 1.5.2021 09:54

Firari yavru ayı maceradan maceraya koştu

ABBAS ÇAKAR
Firari yavru ayı maceradan maceraya koştu

’nde ormanlık alanda yolunu kaybeden ve yerleşim merkezine inen yavru ayı, kendisini bulana 2 kişi ile maceradan maceraya koştu. Yavru ayı ile kimi zaman keyifli, kimi zaman tehlikeli vakit geçiren vatandaşlar, ayıyı daha sonra, doğal yaşam parkı ormanyaya teslim etti.

Ormanlı alanda yolunu kaybederek Kartepe!de yerleşim merkezilerine yakın bir noktaya gelen yavru ayrı, bölgede yaşayan Muharrem Bucan ve Süleyman Atmaca'nın dikkatini çekti.

Yavru ayıyı annesinin alıp almayacağını görmek için 1 gün boyunca izleyen vatandaşlar, anne gelmeyince yavru ayının başına bir şey gelmemesi için yanlarını aldı. Ev ortamında bir çocuk gibi oyuncaklar ile oynayan, daha sonra kendisini bulanlar ile kayığa binen ve sempatik halleri ile birçok fotoğrafı da çekilen yavru ayı zaman zaman da evcil olmadığı için vahişleşti.

2 buçuk aylık olduğu tahmin edilen ayı ile unutulmaz vakit geçiren Bucan ve atmaca, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Doğal Yaşam Parkı olan Ormanya yetkililerine durumu bildirdi. Ormanya'da yapılan hazırlık sonrası yavru ayı yetkililere teslim edildi. Yavru ayının kendisine bakabilecek seviyeye geldikten sonra doğaya salınması bekleniyor.

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Firari yavru ayı maceradan maceraya koştu
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