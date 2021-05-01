Gülizar'ın katilinin ağırlaştırılmış müebbet cezası onandı!

'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALDI'

Gülizar Turan'ın ablası Yasemin Turan ise Yargıtay'ın iyi bir karar verdiğini ifade ederek, "Beklediğimiz bir karardı. İlk başlarda çok tereddüt ettik. Çünkü ilk başlarda kendisini terbiyesizce savunmaya kalktı. Duruşmaya kravatla çıktı. Cezada indirim alır mı diye düşündük. Ama sayın mahkeme heyeti sonuna kadar bizim yanımızda oldular. Hak ettiği cezayı aldı. Hiçbir zaman çıkamazsın inşallah" dedi.

"O benim her şeyimdi" diyerek sözlerini sürdüren Yasemin Turan, "Ağabeyim var ama onunla o kadar yakın değildim. Ama kız kardeşim benim sırdaşımdı, arkadaşımdı, en yakınımdı. 'Vah gidene' diyoruz. Onun yokluğu her zaman belli oluyor. Çünkü o bizim evimizin neşesiydi. Bizi güldürendi. Babamı kaybettim. Babamdan sonra en büyük desteği ondan aldım. Onu da kaybedince yapayalnız kaldım. Bir tek annem var. Ona sarılıyorum artık. Birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. O hep bizimle kalacak."