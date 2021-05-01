Hatay sınırında Suriye’den Türkiye’ye tünel!

Suriye ile Türkiye arasında aşılması güç beton bloklar ve geniş güvenlik tedbirleri kaçak geçiş yapacakları yeni arayışlara yöneltti. Türkiye ve Suriye arasında sınırı Hatay'dan illegal yolla geçmek isteyen Terör örgütleri militanları veya kaçakçıların kullanmayı amaçladıkları tünel girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı.

Hatay'da görevli hudut personelinin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine Hırvan deresi bölgesinde MBD (Modüler Beton Duvar)'a 250 metre uzaklıkta girişi bulunan tünel tespit edildi.

Hatay sınırında yasa dışı geçiş ve terörist sızmalarında kullanılabilecek tünel bölgesinde kazı çalışmasında kullanılan 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet el arabası, 300 metre kablo, kazma, kürek ve akü ele geçirildi.