Hatay’da intihar saniye saniye görüntülendi

Üzücü olay Antakya'nın Fatih Caddesi'nde meydana geldi. 25 yaşındaki Mehmet Gökhan Kaya bilinmeyen bir nedenden dolayı Uğur apartmanın çatısına çıktı. Genç adamı 8 katlı apartmanın çatısında görenler polisi aradı. Olay yerine gelen polisler genç adamı ikna etmeye çalıştı.

Bütün çabalara rağmen canına kıymayı kafasına koyan Kaya, kendini hiç düşünmeden apartmanın çatısından aşağıya bıraktı. O kendini bırakırken, cep telefonları kayıttaydı. Genç adamın intiharı saniye saniye görüntülenirken, kaldırıma çakılan Mehmet Gökhan Kaya, hemen ambulansa alınarak Hatay Devlet Hastanesine kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti. Genç adamın intiharı ile ilgili soruşturma başlatıldı.