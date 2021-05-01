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Giriş Tarihi: 2.5.2021 00:47

’da intihar saniye saniye görüntülendi

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da intihar saniye saniye görüntülendi

’da bir binanın çatısından kendini atan genç adam hayatını kaybetti. Kişinin intihar anı cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi.

Üzücü olay Antakya'nın Fatih Caddesi'nde meydana geldi. 25 yaşındaki Mehmet Gökhan Kaya bilinmeyen bir nedenden dolayı Uğur apartmanın çatısına çıktı. Genç adamı 8 katlı apartmanın çatısında görenler polisi aradı. Olay yerine gelen polisler genç adamı ikna etmeye çalıştı.

Bütün çabalara rağmen canına kıymayı kafasına koyan Kaya, kendini hiç düşünmeden apartmanın çatısından aşağıya bıraktı. O kendini bırakırken, cep telefonları kayıttaydı. Genç adamın intiharı saniye saniye görüntülenirken, kaldırıma çakılan Mehmet Gökhan Kaya, hemen ambulansa alınarak Hatay Devlet Hastanesine kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti. Genç adamın intiharı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hatay’da intihar saniye saniye görüntülendi
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