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Giriş Tarihi: 1.5.2021 14:04

Hayta, ’da toprağa verildi

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Hayta, Erzurum’da toprağa verildi

Afyonkarahisar’da infaz koruma memuru olarak çalışan Soner Hayta, cezaevinin 3 tonluk kapısının rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Hayta için memleketi ’da cenaze töreni düzenlendi.

Görev şehidi İnfaz ve Koruma Memuru 52 yaşındaki Soner Hayta memleketi Erzurum'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

İnfaz ve Koruma Memuru Soner Hayta Afyonkarahisar T Tipi Cezaevi Müdürlüğü emrinde görevli iken dün öğle saatlerinde görevli olduğu sırada üzerine yaklaşık 3 tonluk kapının düşmesi sonucu vefat etti. İnfaz ve Koruma Memuru Soner Hayta'nın cenazesi sabah saatlerinde hava yolu ile getirildiği Erzurum'da Abdurrahmangazi mezarlığında Pandemi kurallarına uygun olarak aile kabristanına defnedildi. Cenaze töreninde görev şehidi Hayta'nın yakınları tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Cenaze namazına, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin, adliye ve cezaevi çalışanları, Emniyet Müdürlüğü personeli, aile yakınları katıldı.

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Hayta, Erzurum’da toprağa verildi
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