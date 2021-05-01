Hepsi Kocaeli’nde görüntülendi!

Kocaeli İzmit Körfez'inde, son yıllarda yapılan temizlik çalışmaları ve Körfezin hemen yanı başında ilan edilen İzmit Sulak Alanı ile birlikte, Kocaeliler, farklı türden pek çok kuş türünü belgeseller yerine çıplak gözle görmeye başladı. Koruma altındaki İzmit Sulak Alanında şu ana kadar tespit edilen 200'e yakın farklı kuş türü kayıt altına alınırken, Kartepe İlçesinde hayata geçirilen Doğal Yaşam Parkı ile birlikte Kocaeli'nde henüz görülmemiş farklı kuş türleri de görüntülendi.

BELGESELLERDE İZLERDİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü, Ormanya Doğal Yaşam Parkı görevlileri ve çeşitli sivil toplum örgütü başkan ve yöneticileri ile kuş gözlemcisi tarafından yakın zamanda görüntülenen kuş türleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından "Belgesellerde izlerdik. Kocaeli'nde fotoğraflandılar" ifadesi ile paylaşıldı.

ÇOK BEĞENİLDİ

Emre Tuncay, Hakan Yıldırım, Ümit Malkoçoğlu, Fatih Turgut, Murat Oktay, Ömer Bahadır Yılmaz tarafından görüntülenen Poyraz Kuşu, Kuğu, Çulha Kuşu, Gümüş Yağmurcun, Sarı Başlı Kuyruk Sallayan, Sinekkapan Kuşu, Kara Kızıl Kuyrukkuşu, Dere Düdükcünü Kuşu, Flamingo, Sıvacı Kuşu, Florya, Alakarga, Karatavuk, Kızılgerdan, Orman Alaca Ağaçkakanı'nın fotoğrafları oldukça beğenildi.