İBB 1 Mayıs’ta işten attı, sosyal medyadan tepki mesajları atıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul A.Ş'de engelli kadrosunda mühendis olarak çalışan Buğra Babur, devlet büyüklerinin sosyal medya paylaşımlarını beğendiği ve paylaştığı gerekçesiyle işinden çıkartılmıştı.

Babur sosyal medya hesabından işten çıkarılışını, "Yedi yıldır emek verdiğim halka hizmet hakka hizmettir anlayışıyla mühendis olarak fedakarca çalıştığım İbb iştiraki Metro İstanbul AŞ tarafından bugün itibariyle işime son verildi. Sizlerin de 1 Mayıs işçi bayramınız kutlu olsun" diyerek duyurmuştu.

İBB'NİN 1 MAYIS'TA İŞTEN ÇIKARDIĞI BUĞRA BABUR'A SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Halime Kökçe, Buğra Babur'un sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, "Bakınız, İBB'de 1 Mayıs" diyerek Babur'un işten çıkarılmasına tepki gösterdi.



AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Emre Ete, İBB'nin işten çıkardığı Buğra Babur'un cümlelerini alıntılayarak, "Ben hakikaten bu duruma yazacak söz bulamıyorum, buyrun siz yazın" dedi.

"NE KADAR DEMOKRATİK VE EMEĞE SAYGILILAR DEĞİL Mİ? ENGELLİ KARDEŞİMİZİM YANINDAYIZ"

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, sosyal medya hesabından Buğra Babur'a destek vererek İBB'nin işten çıkarmasını sert bir şekilde tepki gösterdi. Külünk, "1 Mayıs işçi bayramında İBB'de emek düşmanlığı hızla devam ediyor.

Engelli kardeşimiz Buğra Babur sosyal medya paylaşımlarından dolayı Metro AŞ'de iş akdi fesih edilerek Ramazan ayında ekmeği elinden alındı. Ne kadar demokratik ve emeğe saygılılar değil mi? Ne dersiniz? 1 Mayıs İşçinin emekçinin bayramında İBB'de ekmeği elinden alınan Engelli Kardeşimiz Buğra Babur'un yanındayız" ifadelerini kullandı.

"BUĞRA BABUR'UN YANINDAYIZ"



AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Yalçınkaya ise İBB'ye tepki göstererek, "1 Mayıs'ta İBB'de kıyım. Devlet büyüklerinin twitlerini paylaşan ve beğenen engelli kardeşimiz Buğra Babur işten çıkarttılar. Yanındayız" derken, gazeteci Yakup Köse, "İBB tarafından 1 Mayıs işçi bayramında işine son verilen Buğra Babur vesilesi ile tüm işçilerin bayramı kutlu olsun" dedi.

"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ KINIYORUM"

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci işten çıkarma olayıyla ilgili "İBB'nin emekçi bayramından anladığı bu. 1 Mayıs'a mı denk getirdiniz!? Üstelik iş akdi fesih yasağı varken... Namus sözü" derken, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fatih Aydoğan, "Kendisinden olmayan çiftçiye çiftçi değil, kendisinden olmayan öğretmene öğretmen değil, kendisinden olmayan sanatçıya yalaka diyen, kendisinden olmayan işçiye yaşama hakkı verir mi? Buğra Babur kardeşimi 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda işinden eden İstanbul Büyükşehir Belediyesini kınıyorum" dedi.