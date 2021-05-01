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Giriş Tarihi: 1.5.2021 18:30 Son Güncelleme: 1.5.2021 18:32

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, ’nin sağlıkçılara ceza kesildiğini iddiasını yalanladı

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Türk Tabipleri Birliği’nin sağlıkçılara ceza kesildiğini iddiasını yalanladı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce; ’nin sağlıkçıların sağlık kuruluşlarına ulaşımda izin belgesi yokluğu nedeniyle ceza kesildiğini iddiasını yalanladı.

İNCE: "SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARINDAN MUAFTIR"

İnce; "Türk Tabipler Birliği dezenformasyon yapmaktadır. Sağlık çalışanlarımız sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftırlar. Sadece kimlik kartlarını ibraz etmelerinin yeterli olduğu konusunda kolluk birimlerine talimat verileli 3 gün oldu. Bu süreçte fedakarca çalışan sağlıkçılarımızın haklarını ödeyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Türk Tabipleri Birliği; "Emeklerinin karşılığı verilmeden pandeminin tüm yükü sağlıkçıların omuzlarına yüklenmişken; sağlık kuruluşlarına ulaşımda izin belgesi yokluğu nedeniyle ceza kesiliyor. Türkiye'nin her yerinde her zaman ve her güzergahta sağlık çalışanı kimliği yeterli görülmelidir" iddiasında bulunmuştu.

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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Türk Tabipleri Birliği’nin sağlıkçılara ceza kesildiğini iddiasını yalanladı
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