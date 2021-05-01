İkinci ‘Dipsiz Göl’ vakası engellendi! Ordu'daki facia sonrası yönetmelik değişti





Alanda ve yakın çevrede bulunması muhtemel türlerin özel habitatlara ihtiyaç göstermeyen ve Türkiye'nin hemen her yerinde rastlanabilen türler olduğu iddia edilen dosyada faaliyet alanındaki hayvanların aynı ekolojik koşulları gösteren diğer bölgelerde de mevcut olması ve bu türlerin ekosistemde şu an için herhangi bir tehlike sinyali vermiyor olmasının faaliyetinin işletilmesine bir engel oluşturmayacağına yer verildi.