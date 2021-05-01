İranlı ajan suikastında 16 kişiye ağır müebbet

İstanbul'da 2019'da suikasta uğrayan İranlı eski ajan, İHA, yapay zeka ve siber saldırı uzmanı Masoud Molavi Vardanjani'yle ilgili bir soruşturma daha tamamlandı. Hazırladığı sahte belgeler sayesinde olayın başrolü Ali Esfanjani'nin Türkiye'den kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan İran İstanbul Başkonsolosluğu Nüfus İşleri Daire Başkanlığı görevlisi Muhammed Reza Nasırzade (43) ile İranlı suç örgütü lideri Naji Şerif Zindaşti'nin de aralarında olduğu 5'i Türk 11'i İranlı 16 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan soruşturmaya göre; tetikçi Abdulvahap Koçak, uyuşturucu baronu Zindaşti'nin bahçıvanı çıktı. Ajanın öldürülme emrini Zindaşti'nin verdiği ortaya çıkmıştı. Vardanjani, İran Kudüs Gücü ve İran yönetiminin yolsuzlukları hakkında sosyal medyada muhalif paylaşımlar yapınca hakkındaki soruşturmalar nedeniyle İran'dan kaçarak Haziran 2018'de İstanbul'a yerleşmişti. Dava, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.