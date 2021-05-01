İş insanına kayınço darbesi! 15 milyonluk sahte senet!

Otel zincirleri olan iş insanı Nuri Bilem, kayınbiraderi olan Mehmet B.'e 2009 yılında güven ilişkisine dayanarak bir vekâletname verdi. Vekâletnamede herhangi bir işlem yapılmayacağı maddesi yer alıyordu. İlerleyen yıllarda ikili arasında husumet meydana geldi. İş insanı Nuri Bilem, aralarının bozuk olduğu kayınbiraderine vermiş olduğu vekâleti bu süreç zarfında unuttu.

15 MİLYONLUK SENET

İş insanı Nuri Bilem'e kayınbiraderine vekâletname vermesinin arasından geçen 10 yılından ardından 2019 yılından adresine bir tebligat geldi. Gelen tebligatta Mehmet B.'in kardeşi olan diğer kayınbiraderi Ramazan B.'e karşı borçlu olduğu gerekçesiyle kendisi adına başlatılan icra takibinden haberdar oldu. Kendisine başlatılan icra takibinin üç adet senede dayalı olarak toplamda 14 milyon 850 bin lira olduğunu öğrenen iş insanı büyük bir şoka uğradı.

Nuri Bilem

UNUTULAN VEKÂLETNAME

Kayınbiraderine yaklaşık 15 milyon borçlu konumda yer alan İş insanı icra takibine itirazda bulundu. İtirazda imza yetkisi olmayan, şirketle herhangi bir ilişkisi bulunmayan Ramazan B., senet düzenleyemeyeceğine yer verildi. Ramazan B., senedi kardeşi Mehmet B. tarafından 2009 yılında verilmiş vekalet sayesinde düzenlendiğini ileri sürücünde iş insanı 10 yıl önce vermiş olduğu vekaletnameyi hatırladı. Nuri Bilem ilk iş olarak Mehmet B.'e verilen vekâleti iptal ettirdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İstanbul İcra Müdürlüğünce iş insanı hakkında başlatılan 14 milyon 850 bin liralık icra takibi itiraz doğrultusunda durduruldu. Aralarında husumet doğmadan önce verilen vekâletname sayesinde 10 yıl sonra hiçbir hukuki dayanağı olmadan kendisini yaklaşık 15 milyon lira dolandırmaya çalışan kayınbiraderler hakkında Avukatı İpek Biter Gündüz aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

VERİLEN KARARA İTİRAZ

Yürütülen soruşturma sonrasında savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. İş insanın Avukatı İpek Biter Gündüz, sahte senetlerle borçlu konuma düşülerek dolandırılmaya kalkılan müvekkili adına itirazda bulundu.