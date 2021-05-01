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Giriş Tarihi: 1.5.2021 12:08 Son Güncelleme: 1.5.2021 12:13

İş insanına makam şoförü darbesi! 4 milyonu çaldı, akrabaya yatırdı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
İş insanına makam şoförü darbesi! 4 milyonu çaldı, akrabaya yatırdı

Everest Grup Turizm Emlak şirketinin sahibi, iş insanı , makam şoförü tarafından gerçekleştirilen hırsızlık şokuyla sarsıldı. Turaç'ın Suudi Arabistanlı ortağı Ghazwa İbrahim Fawzi, alacaklısı olduğu ödenmeyen bir bonoya istinaden haciz talebinde bulundu ve bunun için 4 milyon lira parayı teminat için gönderdi. Tarık Turaç'ın 1 yıldır makam şoförlüğünü yapan (36) parayı çalarak karısıyla birlikte sırra kadem bastı. Kocaeli'de yakalanan şoför ve eşi tutuklandı. Harmancık'ın kısa süre içinde 14 yakın akrabasına araba, gayrimenkul, altın ve arsa satın alarak parayı akladığı ortaya çıktı. Harmancık ve akrabalarına MASAK raporu doğrultusunda dava açıldı.

İş insanı Tarık Turaç, Everest Grup Turizm Emlak Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sahibiydi. 36 yaşındaki Kerim Harmancık, son bir yıldır Turaç'ın özel şoförlüğünü yapıyordu. Tarık Turaç'ın iş ortaklarından Ghazwa İbrahim Fawzi'nin alacaklısı olduğu ödenmeyen bir bonoya istinaden İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesine başvurarak ihtiyati haciz talebinde bulundu. Haciz talebinde bulunması için yaklaşık 4 milyon gibi bir rakamın teminat olarak yatırılması gerekiyordu.

Tarık Turaç

4 MİLYONLA ORTADAN KAYBOLDU

O dönem yurt dışında bulunan Ghazwa İbrahim Fawzi'nin söz konusu teminatın yatırılması amacıyla Beyazıt'ta faaliyet gösteren El-Mahsur Ltd. Şti. hesabına parayı gönderdi. Tarık Turaç şoförüyle birlitke parayı almak üzere El-Mahsur şirketine gitti. Parayı teslim alan Turaç, Hüsen Saduldın Aljıbawı'nın kaldığı Çırağan Otelinin 361 numaralı odasına parayı koydu. Ertesi gün Hüsen Saduldın ve Tarık Turaç Beşiktaş'taki ofise gitti. Araçtan indikleri sırada para dolu çantayı araçta gören Harmancık, araçla birlikte olay yerinden kaçtı. Aracı arka sokakta bırakarak bir taksiye binen Kerim Harmancık, taksi şoförünün telefonuyla eşi Ayşe Harmancık'ı arayarak izinin kaybettirdi.

HAPİS ÇIKTI

İçinde Tarık Turaç'a ait kimlik ve kredi kartlarının olduğu çantanın bulunduğu araç polisler tarafından bulunurken, para dolu çanta yoktu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada Harmancık çiftinin buluşup izini kaybettirmek için Ankara'ya gittikleri sonra Kocaeli'ne geçtikleri tespit edildi. İkili, Kocaeli'ndeki evde gözaltına alınırken eve Harmancık'ın kendisini koruma maksatlı tabanca ve mermi ile çok sayıda sahte kimlik belgesi ele geçti. Kerim Harmancık'ın kredi borcunu ödediği, eşine yüklü bir altın ve ailesine gayrimenkul aldığı belirlendi. Hakkında dava açılan Kerim Harmancık, hırsızlık suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. Karar kesinleşti.

PARAYI BÖYLE AKLAMIŞ

Kerim Harmancık ve 4 milyon lira parayı aklamak için satın aldığı gayrimenkulleri 13 akrabası ve arkadaşı üzerine kaydettirdiği ortaya çıkınca mahkeme, 13 kişi hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunu işledikleri gerekçesiyle savcılığa ihbarda bulundu. Suçtan elde edilen gelir ile alınan menkul ve gayrimenkulleri kısa süreler içerisinde yakın akraba veya tanıdıklar üzerinden mülkiyet değişlikleri yaparak suç gelirini gizlemeye çalıştıkları ileri sürülen şüpheliler hakkında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı bir rapor düzenledi. Rapor sonrası şüphelilerin hesapları incelendi ve çok sayıda araç, arsa, ev, motosiklet ve altın hesapları incelendi. 14 şüpheli hakkında suç geliri paranın izini gizleme maksadıyla alım-satım yapılarak suç işledikleri gerekçesiyle bir dava daha açıldı.

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İş insanına makam şoförü darbesi! 4 milyonu çaldı, akrabaya yatırdı
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