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Giriş Tarihi: 1.5.2021 15:13 Son Güncelleme: 1.5.2021 15:22

İşçileri kovulan fabrikada savaş gibi kavga

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
İşçileri kovulan fabrikada savaş gibi kavga

’te işveren tarafından 100 kişinin işten çıkarıldığı fabrikaya yeni giren işçiler arasında ustabaşılık kavgası çıktı. Meydan savaşı gibi kavgada 5 kişi satır ve bıçakla yaralandı.

Gaziantep'te işveren tarafından yaklaşık 100 kişinin işten çıkarıldığı ayakkabı fabrikasına yeni giren işçiler arasında çıkan ustabaşılık kavgasında 5 kişi bıçak ve satırlarla yaralandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Yaprak mahallesinde faaliyet gösteren Topuz Terlikçilik fabrikasında önceki gün meydana gelen olayda, işveren tarafından çıkarılan işçilerin yerine alınan işçiler arasında kimin ustabaşı olacağı meselesinden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmanın ardından bir taraf akrabalarını arayarak destek istedi. Bir süre sonra fabrikaya ellerinde bıçak ve satır bulunan çok sayıda kişi geldi. İçerde bulunan işçilerle birleşerek karşı taraftakileri darp etmeye başlayan saldırgan bıçak ve satırlarla 5 kişiyi yaralayarak hastanelik etti.

Kavgayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken saldırganlar polise yakalanmamak için olay yerinden kaçtı. Kavgada çeşitli yerlerinden aldıkları darbelerle yaralanan 5 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılıp tedavi altına alınırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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İşçileri kovulan fabrikada savaş gibi kavga
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