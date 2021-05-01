İskenderun’da zehir tacirlerine geçit yok

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Dörtyol İstihbarat Büro Amirliği görevlilerinin koordineli bir şekilde Uyuştucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar sırasında içinde M.S. ile F.U. isimli şahısların bulunduğu araç ekipler tarafından durduruldu. Araç içindeki F.U. isimli şahsın yapılan üst aramasında 90 gram Metamfetamin maddesi, M.S.'nin yapılan üst aramasında da 75 gram metamfetamin maddesi ile geçirildi. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada ise 148 gram sentetik kannabinoid, 30 gram sıvı AMG ve 1 adet hassa terazi ele geçirdi. Olayla ilgili M.S. ve F.U. gözaltına alındı.