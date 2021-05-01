Jandarmadan denetimler sürüyor

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, "Tam Kapanma Denetimleri" kapsamında, salgın tedbirlerine vatandaşların uyumunu artırmak ve alınan tedbirlerin kontrollerini sağlamak maksadıyla, devam ettirilen denetim faaliyetleri çerçevesinde, 29 Nisan 2021 günü saat 19.00 itibariyle il giriş/çıkışlarının takibi için kurulan 5 sabit yol kontrol noktası ve il sınırları içerisine kurulan 8 yol kontrol noktası olarak toplamda 13 yol kontrol noktası ile vatandaşlarımızın seyahat izin belgesi, görev belgesi ve HES kodu gibi kontrollerine başlanıldığı bildirildi.

Yapılan kontrollerde 2 bin 859 şahıs, bin 826 araç kontrol edilmiş olup, çeşitli suçlardan araması bulunan 4 şahıs ve 2 araç yakalandı. Bununla birlikte kısıtlamaları ihlal eden 2 toplu taşıma aracı ve 13 şahsa idari işlem uygulanması maksadıyla tutanak tanzim edildiği öğrenildi.