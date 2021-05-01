Kaçakçılıktan değil ithal etmekten ceza alacak

Brüksel'den İstanbul'a uçakla gelen ve havalimanındaki kontrolde midesinde kokain bulunduğu tespit edilen kişi hakkında dava açıldı. Davaya bakan mahkeme, sanığı uyuşturucu madde ticaretinden hapis cezasına çarptırdı. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 10. Ceza Dairesi ise mahkeme kararını bozdu. Dairenin kararında, pasaport kontrolü gerçekleştirildikten sonra Türkiye'ye giriş yapan ve midesinde kokain olduğu belirlenen sanığın eyleminin "uyuşturucu madde ithal etme" suçunu oluşturduğu belirtildi. Sanığın transit yolcu olduğundan bahisle eylemin vasfında yanılgıya düşüldüğü vurgulanan kararda, bu nedenle "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan hüküm kurulmasının bozmayı gerektirdiği kaydedildi. Uyuşturucu madde ticaretinden 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilebilirken, uyuşturucu madde ithal edenler 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılıyor. Ayrıca uyuşturucu madde kokain ise ceza yarı oranında artırılıyor. AA