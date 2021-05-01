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Giriş Tarihi: 2.5.2021 03:26

'da bir kadın kayınpederini tüfekle öldürdü

AA
Kastamonu'da bir kadın kayınpederini tüfekle öldürdü

'nun ilçesinde bir kadın, çocuk nedeniyle tartıştığı iddia edilen kayınpederini tüfekle vurarak öldürdü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir kadın, kayınpederini tüfekle vurarak öldürdü.

İlçenin Yıldızalan köyünde ikamet eden F.O ile kayınpederi Mevlüt O. arasında iddiaya göre çocuk nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.O. tüfekle kayınpederine ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Mevlüt O'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Mevlüt O'nun cenazesi Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

F.O. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kastamonu'da bir kadın kayınpederini tüfekle öldürdü
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