Olay, dün gece Hatay semti İnönü Caddesi numara 19'daki kafede meydana geldi. Kafe sahibi Gökben Kırdı, koronovirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan işletmesinin bahçe kapısını sokak kedileri üşümesin ve barınak olsun diye aralık bıraktı. Ayrıca bahçeye kedi kulübesi ve mama bırakan Kırdı, kafesini kontrol etmeye geldiğinde ortalığın darmadağın olduğunu gördü.

İlk başta içeri hırsız girdiğini düşünen Kırdı, güvenlik kamera kayıtlarını izlediğinde büyük bir şok yaşadı. İki küçük çocuğun içeri sığınan bir kediye işkence yaptığını gördü.



KEDİ ÖLDÜ MÜ DİYE KONTROL EDİYORLAR



İşkence anları saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kamera görüntülerinde iki küçük çocuğun içeride bulunan ağaç kütüğü ile kedi kulübesini ellerine aldığı görülüyor. Aralık olan kapıyı kapattıkları için kedi dışarı çıkamazken, çocuklar ellerindeki ağaç kütüğü ve kulübe ile kediye acımadan vuruyor. Tekmeleyerek kediyi bayıltana kadar döven çocuklar ertesi gün de gündüz saatlerinde kafeye gelerek kedinin ölüp ölmediğini kontrol ediyor.

Kediyi ağaç kütüğüyle bayıltana kadar dövdüler! Çocukların kediye işkencesi kameraya yansıdı! | Video



KATİLLER DE HAYVAN ÖLDÜREREK BAŞLIYOR



Kediye işkence anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kafeye girdiğinde ortalığın darmadağın olduğunu fark eden Gökben Kırdı, "İlk başta içeri hırsız girdi sandım. Kamera görüntülerini izleyince şok yaşadım. Bunu yapanlar çocuk ama katiller de böyle hayvan öldürerek başlıyor" dedi.

Kafesinin bahçe kapısını sokak kedilerine barınak olsun ve üşümesinler diye aralık bıraktığını anlatan Kırdı, "İçeriye yiyecek ve su koyuyordum Ancak bu çocuklar gece kafeme girip kedi kaçmasın diye aralık bıraktığım kapıyı iyice kapatmışlar. Yarım saate yakın kediye işkence etmişler. Ağaç kütüğü ile vurmuşlar. Yetmeyip üstüne de büyük tuvaletlerini yapmışlar. Akşam öldü zannedip kapıyı iyice kapatıp gitmişler. Ancak sabah kediye ne oldu diye bakmaya gelmişler. Kaçmaya çalışan kediyi iki kapının arasına sıkıştırmaları da ayrı bir vahşet" dedi.