Kırıkhan’da uyuşturucu taciri yakalandı

Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığ, Menderes mahallesinde ikamet eden A.T. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini aldı. Hemen harekete geçen Jandarma ekipleri, adrese Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri ile birlikte ortak bir operasyon düzenledi. Şansın evinde narkotik köpeğinin yardımı ile yapılan aramada 50 adet captagon, 10 gram metamfematin, 20 gram bonzai, 10 gram toz esrar, 3 adet metilendioksu metilamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili A.T. isimli şahıs gözaltına alındı.