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Giriş Tarihi: 1.5.2021 14:04

’da uyuşturucu taciri yakalandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Kırıkhan’da uyuşturucu taciri yakalandı

’da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişinin evinde yapılan aramada 50 adet captagon, 10 gram metamfematin, 20 gram bonzai, 10 gram toz esrar, 3 adet metilendioksu metilamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığ, Menderes mahallesinde ikamet eden A.T. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini aldı. Hemen harekete geçen Jandarma ekipleri, adrese Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri ile birlikte ortak bir operasyon düzenledi. Şansın evinde narkotik köpeğinin yardımı ile yapılan aramada 50 adet captagon, 10 gram metamfematin, 20 gram bonzai, 10 gram toz esrar, 3 adet metilendioksu metilamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili A.T. isimli şahıs gözaltına alındı.

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Kırıkhan’da uyuşturucu taciri yakalandı
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