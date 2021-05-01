Kısıtlamalar, yardımlara engel olamadı

Iğdır'ın Tuzluca İlçesi Belediyesi Ramazan ayı boyunda ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda kolisi yardımı yapmak için çalışma başlattı.

"Birlikte güçlüyüz" anlayışıyla gerçekleştirilen yardım çalışması koronavirüs önlemleri kapsamında 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırıldı. Yardım paketleri ekiplerle dağıtan Tuzluca Belediye Başkana Ahmet Sait Sadrettin Türkan gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan kampanyası etkinliği çerçevesinde, pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı bu günlerde de yarım etkinliğini sürdürdüklerini belirtti. Bu salgının dünya ekonomisinde sıkıntılar yaşattığı ifadeden Türkan, şunları söyledi: " Bu manada ülkemizde ekonomik anlamda de bazı sıkıntılar oldu. Hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında aldığı önlemlere destek vermek için bu gün halkımızın yanındayız. Bu manada bir kampanya başlattık. Ramazan yardımı altında yaptığımız çalışamadan 3 bin 500 hane olan Tuzluca ilçemizde yaklaşık bin haneye erzak dağıtımı başlattık. Bu kısıtlamanın yaşandığı günlerde bu çalışmamızı sürdürüyoruz."