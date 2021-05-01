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Giriş Tarihi: 1.5.2021 13:49

Komandolar, PKK sığınak ve barınaklarını imha ediyor

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Komandolar, PKK sığınak ve barınaklarını imha ediyor

Terör örgütü PKK’nın hem yurt içinde hem de sınır ötesinde temizlenmesine yönelik başlatılan Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarının devam ediyor. Operasyonun sürdüğü ’taki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarının görüntüleri paylaşıldı.

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarının görüntüleri paylaşıldı. Komandolar, PKK'lı teröristlerden temizlenen bölgede mağara, sığınak ve barınakları tespit edip imha ettiği belirtildi. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoda, askerlerin terör örgütüne ait sığınaklara girdiği anlara yer verildi.

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, askerlerimizin PKK'ya ait sığınaklara girdiği görüntüleri paylaştı.

"TERÖRİSTLERİN İNLERİNE GİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

MSB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Komandolar, PKK sığınak ve barınaklarını imha ediyor
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