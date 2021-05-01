Körfez’de yeniden ‘deniz salyası’ görüldü

Denizdeki mikroorganizmaların atık sularla birlikte oluşturduğu halk arasında "deniz salyası" olarak da adlandırılan 'müsilaj' bu kez İzmit Körfezi Darıca sahilinde ortaya çıktı. Marmara Denizi'nde sıklıkla ortaya çıkmaya başlayan görüntü daha öncede Değirmendere ve Halıdere sahillerinde görülmüştü.

ETKİSİNİN AZALTILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR

Yaşanan olayla ilgili Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Ekolojik nedenlerden dolayı oluşan deniz salyası tüm Marmara'da etkisini sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Kıyı ekipleri, Deniz Süpürgeleri ile İzmit Körfezi'nde oluşan Deniz Salyasının (müsilaj) etkisinin azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor" denildi.